Tabla de posiciones del Fútbol Colombiano jugada la fecha 9

La derrota de Independiente Santa Fe ilusiona a varios equipos que están peleando por ingresar a los cuadrangulares.

Por Jhobirson Molina

MANIZALES – COLOMBIA, 24-08-2025: Once Caldas y Deportes Tolima en partido por la fecha 8, como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 jugado en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales.
MANIZALES – COLOMBIA, 24-08-2025: Once Caldas y Deportes Tolima en partido por la fecha 8, como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 jugado en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales.

El Fútbol Colombiano sigue en marcha y está cerca de llegar a la mitad del campeonato. Los equipos se encaminan pensando en los cuadrangulares, algunos muy cerca de lograrlo, otros siguen luchando en busca de cumplir el primer objetivo del semestre.

Este lunes se jugó el último partido de la fecha 9 con la victoria de Once Caldas sobre Independiente Santa Fe que ilusiona a varios equipos que están cerca del grupo de los 8.

Descenso prácticamente sentenciado: así está la tabla en el Fútbol Colombiano

Tabla de posiciones del Fútbol Colombiano jugada la fecha 9

Junior de Barranquilla sigue en la punta con 20 unidades y +10 en la diferencia de gol, seguido de Independiente Medellín con 19 unidades y Deportes Tolima, con 17 puntos.  Atlético Nacional, Fortaleza, Llaneros, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira cierran el grupo de los 8.

Los equipos que están peleando de cerca por entrar a los ocho son Independiente Santa Fe, que salió en esta fecha, Alianza, Envigado, Boyacá Chicó, Deportivo Cali, La Equidad, Deportivo Cali Unión Magdalena y, con posibilidades más lejanas, aparece Millonarios en el puesto 15 con 7 unidades, pero con un partido menos que lo pondría a pelear en serio.

