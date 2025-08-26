Son varios los entrenadores del fútbol colombiano jóvenes que están empezando a hacer su carrera, algunos de ellos han tenido buenos rendimientos y siguen en algunos equipos, mientras que otros siguen capacitándose a la espera de poder tener una nueva oportunidad de demostrar que hacen parte de la renovación que se está dando en el FPC.

Uno de los técnicos jóvenes y que promete de cara al futuro, es Jersson González, técnico que dirigió al América de Cali, Deportivo Pasto y Llaneros, siendo este último el club en donde mejor desempeño mostró, siendo parte del proceso que terminó derivando en el ascenso del cuadro de Villavicencio y en donde fue muy elogiado.

Pues ante la falta de posibilidades de dirigir en Colombia, a González le salió una posibilidad de ser entrenador en Europa, así lo confirmó en las últimas horas, ya que será el nuevo técnico del AC Bellinzona, equipo que pertenece a la segunda división del fútbol de Suiza, en lo que será la primera aventura de él en Europa como DT.

El arribo de Jersson al Bellinzona se da gracias a la gestión de Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, y que fue el que le da esta nueva oportunidad en territorio europeo, así lo indicó el propio González en una entrevista para el programa ‘Vbar’, en donde también reveló ya está en Suiza para iniciar sus trabajos.

Jersson González en el Bellinzona. Foto: X, Mariano Olsen.

La molestia de Jersson con la dirigencia del FPC

González también se refirió al trato que hay en el FPC a los entrenadores colombianos, asegurando que no se les mide de la misma manera que a los extranjeros y ante alguna falla, de inmediato son cuestionados: “Los técnicos colombianos no tenemos oportunidades y por el menor error, nos crucifican”.

