Fútbol Colombiano

Técnico de Once Caldas confesó que quiere dirigir a otro equipo colombiano

Hernán Darío 'Arriero' Herrera confesó cuál es el equipo del FPC que quisiera dirigir. Los aficionados reaccionaron a esa posibilidad, algunos lo aprueban, pero otros están totalmente en contra.

Por Michell Figueroa

Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas, confesó que le gustaría dirigir a otro equipo del FPC.
© VizzorImage / Gabriel Aponte / StaffHernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas, confesó que le gustaría dirigir a otro equipo del FPC.

Once Caldas continúa en la mira de la opinión pública tras la victoria 0-2 ante Independiente del Valle, por los cuatros de final de la Copa Sudamericana; sin embargo, una sorprendente confesión de su técnico, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, captó toda la atención.

Luego del importante encuentro de la competencia internacional, el Blanco Blanco tuvo que regresar muy pronto a Colombia para enfrentarse a América de Cali, en el torneo local

Previo a ese encuentro, el técnico del Once Caldas le concedió una entrevista al periodista Jaime Dinas. En el diálogo, el ‘Arriero’ Herrera confesó que hay un equipo colombiano al que le gustaría dirigir, aparte del cuadro manizaleño. Se trata del América de Cali.

“Entrevista personalizada con Hernán Darío Herrera, DT del Once Caldas, confiesa su anhelo y deseo de ser técnico de ⁦América de Cali (sic)“, escribió el periodista en sus redes sociales. El mensaje está acompañado por una foto de él junto al entrenador.

Algunos hinchas de América aprueban la posible llegada del ‘Arriero’

La declaración generó diversas reacciones entre los seguidores del equipo caleño. Muchos hinchas del América manifestaron su apoyo a la posible llegada de Herrera. Esto, especialmente, debido al descontento que hay con el desempeño del equipo en la actualidad.

“Es un excelente técnico, con trabajo ha demostrado que puede manejar equipos con figuras, como en la época de Nacional, y sin tantas figuras como en Once Caldas”, escribió un usuario de redes sociales.

michell figueroa
Michell Figueroa
