Son varios los equipos que no han tenido un buen inicio en la Liga Colombiana I-2025, debido a que los resultados no los han acompañado, razón por la que les han llovido críticas a los jugadores, pero especialmente a los entrenadores, los cuales terminan siendo los más señalados y los primeros que salen cuando los marcadores no llegan.

Uno de los clubes que no tuvo un buen inicio de torneo fue el Deportivo Pasto, equipo que, como en cada semestre, hace varios cambios en su plantilla con muchas incorporaciones, pero además, también estrenó entrenador, debido a que Gustavo Florentín se fue para Atlético Bucaramanga, por lo que la dirigencia le dio la oportunidad a Camilo Ayala.

El joven técnico del cuadro nariñense hizo parte del equipo en el segundo semestre del 2024 como jugador y capitán, por lo que se retiró y de inmediato asumió como entrenador, pero en las tres primeras jornadas no ganó y algunos lo criticaron, siendo una entrevista con el periodista Bambino Quintero uno de los momentos más incómodos.

Después del partido ante América de Cali que terminó en igualdad 1-1, Quintero le dijo a Ayala: “Espero que me equivoque, pero creo que se apresuró profe, yo lo veía primer como asistente y en determinado momento agarrar un equipo… no sé si lo ha pensado o le pasó por la cabeza”, palabras que han generado críticas para el comunicador.

Foto: Deportivo Pasto.

La respuesta de Ayala

Tras el comentario, el técnico del Pasto le respondió que, aunque respetaba la opinión del Bambino, pero no la compartía, ya que “la calle está llena de gente que no tuvieron oportunidades”, por lo que resaltó que es fue una oportunidad que se le presentó, ya que a muchos jugadores que tuvieron grandes carreras, se quedaron esperando una chance como esas.

La respuesta de Ayala ha generado muchos comentarios positivos para el entrenador, debido a que se mostró muy respetuoso ante el comentario del periodista. Cabe recordar que el Pasto consiguió su primer triunfo en la Liga Colombiana I-2025 en la fecha 4 ante Boyacá Chicó con un contundente 3-0.

