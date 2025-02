‼️ “Los 39 años que tengo, no me impiden ser el MEJOR JUGADOR DEL FÚTBOL COLOMBIANO. 🔥 “Lo he sido todos los años que he estado acá y se lo demuestro a quién sea porque las estadísticas no mienten” 🎙️ Teo Gutiérrez en su rueda de prensa oficial como jugador de Junior.

740 Reply Copy link