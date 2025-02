Tino Asprilla usa ejemplo de Champions y ataca los “sabelotodo” por el penalti a Marino

—Yo ayer les comenté que el penalti que le cometieron al Nacional, es idéntico al que me hicieron en la Champions contra el Barcelona. Comparen: allá si fue penalti, y acá decían unos sabelotodos que no era 😅

A los que no están de acuerdo, Faustino Asprilla les dice los “sabelotodo” que decían que no era penalti sobre Marino Hinestroza. En las imágenes se ve cómo el portero Mosquera Marmolejo detiene el achique y el volante de Nacional le ganó unos centímetros. Ese fue el choque que el árbitro revisó en el VAR y dio como penalti.

Por esta jugada, Faustino Asprilla reaccionó en las redes sociales y defendió la decisión del árbitro y del VAR. La leyenda de la Selección Colombia y uno de los mejores jugadores colombianos en Europa, no oculta su amor por Nacional y atacó a los “sabelotodo” que dijeron que no era falta.

En medio del partido, el penalti que el árbitro le dio a Atlético Nacional tras falta sobre Marino Hinestroza, divide las opiniones. Unos dicen que sí lo era, otros comentan que no fue y señalan al arbitraje. Jugada bastante complicada que quedó a la interpretación del juez central, aunque parece que sí hay toque de Mosquera Marmolejo al volante ofensivo. Al cobro fue Edwin Cardona y pudo empatar (1-1).

Partido no, partidazo en El Campín de Bogotá. Santa Fe fue local ante Atlético Nacional, por la cuarta fecha de la Liga Colombiana I-2025. Hubo lluvia de goles, penaltis y varias polémicas en el 2-2 definitivo. Kevin Viveros y Edwin Cardona anotaron por el equipo verde, mientras que Omar Fernández y Hugo Rodallega marcaron por el ‘León’.

