Todo el FPC consternado por el salario de Bava en Santa Fe que lo haría abandonar el equipo en plena liga

Las horas de Jorge Bava como entrenador de Independiente Santa Fe parecen estar contadas, y a pesar de que están en plena Liga Colombiana II-2025, se conocieron el salario y la cláusula que lo llevarían a abandonar el equipo. ¡Todo el FPC quedó consternado!

El revuelo de la posible salida de Bava empezó cuando la prensa de Paraguay afirmó que todo estaba listo para que el técnico uruguayo se convirtiera en el nuevo entrenador de Cerro Porteño. “Jorge Bava, nuevo técnico de Cerro Porteño. El uruguayo Jorge Bava es el nuevo entrenador de Cerro Porteño, tras la destitución del argentino Diego Hernán Martínez y el interinato de Jorge Achucarro”, publicó el portal ‘ABC’.

Ante el impacto que causó esta información, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, no dudó y se reunió con Jorge Bava a primera hora del martes 23 de septiembre. El técnico le confirmó la oferta que le llegó de Cerro Porteño y ya se conoció el salario que gana por el cual abandonaría el equipo ‘Cardenal’.

El salario del DT de Santa Fe que lo haría abandonar el equipo en plena liga

Bava ganó un título de liga con Santa Fe. (Foto: Vizzor Image)

“Sabes que me dijeron de Paraguay y es que la cláusula de recisión del contrato correspondía a dos salarios. Y maso menos la cifra ronda en $200.000 dólares, esa sería la cláusula. Un periodista me dice textualmente: ‘Aquí en Paraguay eso es mucha plata, más en un club como Cerro Porteño. Si bien es pagable, estamos atrasados con otros compromisos. En este momento, se le debe al plantel más de dos meses de salario’”, reveló la periodista Carolina Castellanos, de la emisora FM. Esto da entender que el salario de Bava en Santa Fe es de $100.000 dólares aproximadamente, más de $386 millones de pesos colombianos al año.

Esto se sabe de la oferta que Cerro Porteño le hizo a Jorge Bava para dejar a Santa Fe

Justo antes de que el periodista paraguayo Andrés Rolón publicara en X sobre Bava que “el jueves ejecutará la cláusula de salida y será nuevo DT de Cerro Porteño”, Juan Felipe Cadavid, de la FM, señaló que el DT de Independiente Santa Fe le confirmó “hoy (23 de septiembre) a Méndez a las 7:00 A.M: ‘Tengo esta propuesta de Cerro Porteño’. Entre otras cosas, es una propuesta que dice el mismo Méndez que uno o dos equipos del fútbol colombiano podrían pagarla. Trate de averiguarla y no me la dieron, pero me dijeron solamente un par de equipos en el fútbol colombiano pueden pagarla. Entiende uno que son Junior y Nacional”.

