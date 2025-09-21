“Todos los jugadores chupan”: el ángel de Dayro Moreno confesó la clave del goleador

La actual temporada de Dayro Moreno, a sus 40 años, es una de las mejores de su carrera y da ejemplo para muchos jugadores. El actual goleador de la Copa Sudamericana quiere llevar al Once Caldas a un nuevo título continental y a punta de goles responde. A pesar de las muchas controversias, su gusto por el trago y excentricidades, su ‘ángel’ en el fútbol contó cuál es el secreto de Dayro para estar vigente.

El próximo miércoles, Once Caldas tendrá la oportunidad de clasificar a una nueva semifinal continental. Tras el 0-2 en Ecuador, contra Independiente del Valle, hace ilusionar a propios y extraños con un nuevo título para el ‘blanco blanco’. Eso sí, nada de eso sería posible sin la figura de Dayro Moreno.

El goleador, que la semana pasada cumplió 40 años y fue llamado a la Selección Colombia, brilló con un doblete. Llegó a 10 goles en la Copa Sudamericana y, si nada extraño ocurre, terminará como el máximo artillero. Pero todo esto no sería posible solamente tomando trago, como muchos creen, detrás hay una disciplina y así lo cuenta su ‘ángel’.

El ‘ángel’ de Dayro Moreno cuenta el secreto del goleador a los 40 años

Y, ¿quién es el ángel de Dayro Moreno? pues fue el mismo actual técnico del Once Caldas, Hernán ‘Arriero’ Herrera, quien se autoproclamó así. En entrevista con el periodista Jaime Dinas, afirmó: “Yo creo que a uno se le aparecen los ángeles y yo soy el ángel de Dayro”. El entrenador asegura que cuando llegó al Once le dijo que vieran a cuántos goles estaban de todos los récords que batió y fueran por ellos.

Ante la consulta de si se debe dejar de ‘satanizar’ a Dayro Moreno por el consumo de bebidas alcohólicas, la respuesta de Herrera fue tajante. “¿Dígame un jugador en Colombia que no chupe? Nadie le puede quitar la libertad al jugador, ellos son libres”, afirmó el DT.

Pero luego fue más allá y contó el secreto que tiene el goleador para seguir vigente a sus 40 años y ser la figura que es. “Yo tengo a Dayro dos horas diarias, después él sale y no le puedo controlar la vida a nadie… No me ha faltado a los entrenamientos, siempre entrena, es el primero en llegar, viene el partido y me hace goles, ¿qué le puedo decir?”.

¿Cuándo juega el Once Caldas el partido de vuelta con Independiente del Valle?

Ante un estadio Palogrande a reventar, el Once Caldas recibirá a Independiente del Valle, el próximo miércoles 24 de septiembre. La vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará desde las 7:30pm, hora de Colombia.