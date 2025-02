El impresionante banderazo de hinchas de Atlético Nacional que no le gusta a Millonarios

Hay dos factores que alteran los ánimos en Millonarios, el primero de ellos es la fuerte rivalidad que cargan con Nacional. A medida que avanzan los años, la competencia entre ambos aumenta, tanto en la cancha como en las hinchadas y desde las filas azules, hay muchos señalamientos contra el ‘Verdolaga’. Por eso, que Alfredo Morelos diga que Bogotá es casa del ‘Verdolaga’, no cae bien para los que consideran que, históricamente, es su territorio.

Cabe recordar que ante Santa Fe, Atlético Nacional no pudo disfrutar de sus hinchas por disposición de las autoridades locales. Por otra parte, en días pasados ante La Equidad, el club sí pudo sentir el calor de su gente del interior del país al acumular un aforo de más de 30 mil personas en El Campín.

“Es casa de nosotros (Bogotá). Acá nosotros hemos sacado resultados buenos, hoy fue un empate. Gloria a Dios. Y nada, seguir trabajando, queda un partido el día domingo (que se aplazó vs. Tolima), quedan pocos días. El grupo está sintiendo un poco, hay compañeros que están con molestias, pero nada, somos fuertes, yo sé que somos valientes y vamos a llegar victoriosos a todo eso”, aseguró Morelos en zona mixta.

Sin duda, uno de los mejores partidos del fútbol colombiano hasta el momento en este año 2025. Santa Fe pudo mostrar una mejor cara, un esquema ofensivo más claro, pero sigue en deuda en zona defensiva. Por su parte, Atlético Nacional, se vio letal en cada posesión de Marino Hinestroza. Alfredo Morelos también fue titular y tras el pitazo final, dejó unas picantes palabras que no gustan en Millonarios.

