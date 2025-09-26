Tras escándalo de apuestas, otro equipo de la Liga Colombiana se queda sin técnico

Deportivo Pasto no la pasa bien en la Liga Colombiana y sigue en crisis deportiva que lo tiene en el último lugar en el Fútbol Colombiano. Son unos días durísimos y cargados de polémica. Tras la derrota ante América de Cali, pasó lo impensado en la rueda de prensa, pues todos los jugadores acompañaron al técnico Camilo Ayala y pusieron la cara para hablar sobre el polémico tema de las supuestas apuestas en la interna del club. Esto, más los malos resultados, forzó la salida del joven entrenador.

Horas atrás de esa rueda de prensa, el presidente de Deportivo Pasto habló en medios de comunicación para indicar que descubrieron a jugadores implicados en temas de apuestas deportivas que habían afectado al club. Los señalamientos forzaron la reacción de los futbolistas del plantel, quienes se respaldaron entre sí hasta que se mostrarán las pruebas.

Facundo Boné, uno de los jugadores más reconocidos del Deportivo Pasto, en rueda de prensa, defendió a sus compañeros y pidió pruebas por las afirmaciones que dio el directivo, Óscar Casabón. Las palabras del presidente del club y de los mismos futbolistas, generaron todo tipo de comentarios en las redes sociales, algunos a favor, otros en contra. Todo esto le puso fin al ciclo de Camilo Ayala en el club pastuso.

Diego Martínez, arquero del club, también habló en rueda de prensa, lloró y se defendió ante las acusaciones del dirigente del equipo. Explicó que su nombre estaba limpio y que se ponía a disposición de las autoridades para colaborar con las respectivas investigaciones. Tema muy delicado que llevó a Ayala a presentar su renuncia, que fue aceptada, según afirma la periodista Paola Rivadeneira.

Camilo Ayala no va más como DT del Deportivo Pasto

Camilo Ayala durante un partido contra Deportivo Cali. Photo: VizzorImage / Samir Rojas / Cont

El exjugador Camilo Ayala recién comienza su etapa como director técnico. Llegó al Deportivo Pasto a inicios del 2025 y en su paso por el club, dirigió un total de 37 partidos, ganó 12, empató 10 y perdió 15. En declaraciones para Win Sports, el joven estratega dijo que fue una decisión difícil por el aprecio que le tiene al ‘Volcánico’, pero afirmó que era lo mejor por el presente y los escándalos que rodean al equipo pastuso.

Además de las investigaciones internas por el tema de las apuestas y el último lugar en la tabla de posiciones (prácticamente eliminado en la Liga II-2025), Deportivo Pasto tiene pendiente la serie de octavos de final de la Copa Colombia. Por la vuelta, enfrentará a Once Caldas en el Palogrande de Manizales, donde deberá remontar un 2-1 para seguir en competencia.

