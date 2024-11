Una figura de la Selección Ecuador habla de las posibilidades de firmar con el Junior

Carlos Gruezo con su experiencia fue a animar a un joven Piero Hincapié, en un equipo todos cuentan aunque no estén en cancha.

Luego del gol de Enner Valencia, Ecuador tuvo que soportar 65 minutos con 10 jugadores tras la avalancha de la Selección Colombia, que no pudo definir y le faltó claridad en el frente de ataque. Haciendo la épica, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece sacó adelante una victoria en uno de los estadios más difíciles de las Eliminatorias.

