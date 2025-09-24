Vinculan a José Pékerman en la inminente salida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe

Era un martes tranquilo cuando en Independiente Santa Fe saltó la bomba: Jorge Bava tiene una oferta de Cerro Porteño y se va a ir. El flamante técnico campeón del fútbol colombiano tendría todo listo para partir del país con rumbo al grande paraguayo. Las teorías de su rápida y sorpresiva salida son muchas, pero hay una que está tomando mucha fuerza y vincula a José Pékerman.

Como todo mundo sabe, en la era del técnico argentino en la Selección Colombia hubo varios asistentes dentro de ese cuerpo técnico. Néstor Lorenzo, Pablo Garabello, el representante Pascual Lezcano y Patricio Camps fueron nombres comunes en ese entonces y que luego se vincularon al FPC. Este último, se convirtió en entrenador de Santa Fe en el 2019 y, tras la llegada de Eduardo Méndez, fue despedido; entre otras cosas porque su rendimiento fue perverso.

Pues resulta que, en palabras de Carlos Antonio Vélez, la salida de Bava se trataría de una “vulgar revancha”. Ya que por medio de Cerro Porteño, un ex ayudante de Pékerman quiso sacarle el entrenador al equipo bogotano en retaliación por lo sucedido con Camps. No contentos con la jugosa demanda que ganaron, al parecer, quieren hacerle más daño al club.

Cerro Porteño fue usado por un ex ayudante de Pékerman para una venganza contra Santa Fe

El periodista, en su editorial Palabras Mayores, en Win Sports, comentó: “en la prensa paraguaya se preguntan hoy: ¿Es tan bueno el técnico para quitarle a otro club, existiendo un montón de opciones? Todo parece indicar que esto es objeto de una retaliación, una vulgar venganza”.

Luego, Vélez cuenta la historia completa: “El gerente de Cerro Porteño es Gabriel Wainer, que era el analista de rendimiento y ayudante de José Pékerman, Pascual Lezcano, Pablo Garabello, Patricio Camps y Néstor Lorenzo, que hacen parte de la misma camada. Fue el que propuso a Bava, doblando el salario de Bava en Santa Fe. Allá le van a pagar 90mil dólares y acá gana 45. Le doblaron el sueldo a un técnico que tiene equipo“.

Y agregó: “El problema con Santa Fe es que en el 2019 tenía un técnico de esa banda, que duró tres partidos en Santa Fe. Ahí llegó Eduardo Méndez y lo botó. Montan en cólera y demandan a Santa Fe y el club pierde la demanda por 783 millones de pesos. Y ahí hubo un resentimiento con Santa Fe. Pasaron los tiempos y parece que la herida no se cerró. Incluso la prensa paraguaya se pregunta: ‘¿y esto por qué tan raro?’. Pues la rareza parece que estriba de cuando a la banda le sacaron a Camps de Santa Fe”.

¿Cuándo se va Jorge Bava de Independiente Santa Fe?

Todo indica que Jorge Bava va a dirigir contra Independiente Medellín, en la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, su último partido. Luego, Eduardo Méndez le hará una oferta de renovación al uruguayo, que en cualquier caso no va a igualar el sueldo prometido en Cerro Porteño. Así, una vez terminada esa reunión, Bava viajará a Asunción para ser presentado oficialmente el próximo viernes.