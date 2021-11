Para nadie es un secreto que la Selección Argentina es una de las mayores prioridades que tiene Lionel Messi en su presente deportivo. Probablemente, el Mundial de Qatar 2022 sea el último que juegue La Pulga y por eso está muy concentrado en rendir con el equipo nacional para dar su mejor esfuerzo y así poder cumplir el sueño de bordar la tercera estrella en la camiseta de su país.

+ Video: Así se clasificó Argentina al Mundial de Qatar 2022

La presencia de Messi en Qatar está, virtualmente, garantizada. Argentina ya está clasificada a la próxima Copa del Mundo y solo un infortunio lo dejaría por fuera de ese campeonato. Sin embargo, los gauchos sellaron su pase a Qatar 2022 a falta de cuatro fechas para que se terminen las Eliminatorias Conmebol y eso ya tiene pensando a Messi y al propio Lionel Scaloni.

Sabiendo que Argentina ya no tiene nada que perder en los próximos duelos, Lionel Messi y la Selección optarían por no arriesgar en esos compromisos. El '10' y otras figuras del equipo no serían convocados y en su lugar le darían la oportunidad a otros jugadores, sobre todo jóvenes, de que sumen minutos con la camiseta Albiceleste.

Por supuesto, esta información interesa y mucho en la Selección Colombia. En la fecha 16, los dirigidos por Reinaldo Rueda tendrán que visitar territorio argentino para medirse ante los actuales campeones de la Copa América. Un duelo clave para la Tricolor teniendo en cuenta que, ahora mismo, tiene muy comprometida su clasificación al Mundial.