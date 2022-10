Quintero regañó a Borja por no convertir gol en todas las asistencias que le pone

Miguel Ángel Borja marcó el gol de la victoria de River Plate ante Patronato, con asistencia de su compatriota Juan Fernando Quintero, en lo que se está convirtiendo una dupla letal para el equipo de Núñez.

Tras finalizar el partido, Borja habló con el canal ESPN, allí se mostró feliz por el gol que le dio la victoria a su equipo y habló sobre su celebración con una camiseta que le agradecía a Dios.

“El agradecimiento siempre a Dios, porque un hombre que no tiene fe y no cree en Él es muerto. Es lo que he venido creyendo junto a mi familia, y por eso trato de glorificar su nombre cada día”, dijo Miguel.

El delantero también contó un curioso detalle, en donde aseguró que Quintero lo regañó por no cambiar por gol todas las asistencias que le mete.

“Ahí me reprochó un poco ‘Juanfer’ porque quiere que las haga todas. Hay que afinar un poco más la portería para poder concretar las que el ‘Enano’ le ponga”.

Aquí el video de Borja hablando del regaño de Quintero: