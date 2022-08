River Plate no pasa por uno de sus mejores momentos futbolísticos, es por esto que en el partido ante Tigre el jugador Juan Fernando Quintero se vio en vuelto en una polémica, ya que quería apurar el partido y en medio del afán, le metió un codazo a un alcanzapelotas.

La situación se dio cuando se jugaban los últimos del compromiso que terminó empatado a 1-1, allí 'Juanfer' fue a hacer un saque de banda y aprovechó para meterle un codazo sin mucha potencia al joven, llamado Tiziano Mantilla.

“Estaba River atacando e hizo un poco de tiempo para que se acomode la defensa de Tigre. Y viene Quintero y me mete un codazo en el pecho. Me puteó. Entonces saltó Sebastián Prediger (jugador de Tigre) a defenderme, con varios jugadores de la reserva. La verdad que un codazo así de la nada. Me metió un codazo firme en el pecho. Me dolió bastante. Pega fuerte el enano”, contó Mantilla en una entrevista para ESPN.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, pero Quintero quedó con la tristeza de no poder lograr el triunfo para River Plate.

Aquí el video con el momento del codazo y las palabras del alcanzapelotas: