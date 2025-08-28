En la noche del 27 de agosto de 2025, el exfutbolista colombiano Chicho Serna fue víctima de la delincuencia en Argentina. Los hechos ocurrieron mientras asistía al Consejo de Fútbol de Boca Juniors.

De acuerdo con la información que se conoce por el momento, el evento se realizó en un restaurante, al que Serna llegó en su propio vehículo, que dejó estacionado a las afueras del lugar.

Según reveló el medio local El Clarín, cuando Chicho Serna salió del establecimiento, se percató de que se vehículo había sido violentado. Una de las ventanas estaba quebrada.

Le robaron varios objetos de valor a Chicho Serna

La información que se divulgó señala que un joven rompió la ventana del carro y sustrajo varios elementos de valor como una maleta con un computador, un teléfono y cadenas de oro y plata.

Chicho Serna fue víctima de la delincuencia en Argentina.

Sin embargo, la pronta alerta a las autoridades por parte de un comerciante permitió que atraparan al ladrón.

Horas después de que se registrara el asalto al Chicho Serna, las autoridades locales lograron recuperar los elementos robado y los regresaron al dueño. El colombiano se mostró altamente agradecido y poso con los uniformados, con una sonrisa en el rostro, luego del susto que pasó.

