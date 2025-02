El elogio de Mariano Closs a Wilmar Roldán en pleno partido de Boca Juniors en Libertadores

Un partido y una serie complicada para Boca Juniors ante un Alianza Lima que no se escondió, ni mucho menos se metió atrás. El gigante peruano, dirigido por el también argentino Néstor Gorosito, quien reemplazó al colombiano Alejandro Restrepo, forzó los penaltis en La Bombonera, ante los furiosos y apasionados cánticos de los hinchas.

El reconocido periodista Mariano Closs, una de las voces más escuchadas y respetadas del fútbol argentino, lanzó un gran elogio para el técnico colombiano Wilmar Roldán, en plena transmisión oficial del partido Boca Juniors vs. Alianza Lima en ESPN, que se juega en La Bombonera y hace parte de la vuelta de la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2025.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.