Con Diego Martínez al mando del equipo, Boca Juniors perdió su primer superclásico en el regreso de Marcelo Gallardo a River Plate, ya que en los dos encuentros anteriores se dieron un empate y un triunfo. Con esta caída, su puesto como DT del Xeneize quedó debilitado. No era para menos la celebración de Miguel Ángel Borja y la foto para la historia.

Al minuto 57 se dio el ingreso de Miguel Ángel Borja por Adam Bareiro. El atacante colombiano tuvo algunas posibilidades de anotar y se le vio inquieto presionando la salida del rival. No pudo hacer efecto su poderío en la cancha, pero ‘El Colibrí’ sí dejó una fotografía para la historia en la zona más sagrada de Boca Juniors.

