El mediocampista colombiano Kevin Castaño, quien está próximo a incorporarse al River Plate de Argentina, se convirtió en el centro de atención tras una publicación en redes sociales que generó controversia.

El jugador de 23 años reaccionó a la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores con un mensaje que fue interpretado como una burla hacia el equipo argentino.

Este hecho ocurrió poco antes de que se confirmara su inminente llegada al club dirigido por Marcelo Gallardo.

La eliminación de Boca Juniors, que cayó sorpresivamente en la segunda fase del torneo continental frente al Alianza Lima, desató una ola de reacciones en redes sociales.

Entre esas, destacó la de Castaño, quien publicó un emoji de risa en su cuenta de X. Este gesto fue rápidamente asociado con la derrota del equipo xeneize, lo que provocó tanto críticas como elogios por parte de los aficionados.

La publicación del colombiano fue bien recibida por los hinchas de River Plate, quienes lo interpretaron como una muestra de apoyo hacia su futuro club. Sin embargo, el futbolista luego la eliminó.

La llegada de Kevin Castaño a River Plate se concretará en la segunda semana de marzo, según informó el periodista Hernán Castillo. El mediocampista colombiano será transferido desde el Krasnodar por una cifra cercana a los 9 millones de euros (aproximadamente 9,5 millones de dólares).

LONDON, ENGLAND – MARCH 22: Kevin Castano of Columbia sings the national anthem ahead of the international friendly match between Spain and Colombia at London Stadium on March 22, 2024 in London, England. (Photo by Warren Little/Getty Images)