¿El verdadero suplente de Luis Díaz? Golazo de Duván Vergara en la visita de Racing a Huracán

Duván Vergara también comienza a mostrar sus cualidades en el fútbol argentino y podría meterse en la pelea por un cupo en Selección Colombia, teniendo en cuenta la recta final mirando el Mundial 2026. El volante ofensivo hace acto de presencia con Racing de Avellaneda y se reporta con gol en la visita a Huracán.

Por la novena fecha de la Liga Argentina, Racing tuvo que ir a la Comuna 4 de Buenos Aires, al barrio Parque Patricios, para verse las caras con el complicado Huracán en el estadio Tomás Ducó. El técnico Gustavo Costas decidió que Duván Vergara iba en la titular, en un eje de ataque conformado por Adrián Balboa y Luciano Vietto.

Era el momento para que Duván Vergara se pudiera lucir con sus habilidades como extremo, en una doble línea de cuatro que propuso Gustavo Costas ante Huracán. Sobre el minuto 23, el volante bicampeón con América de Cali abrió el marcador tras captar un balón picando y soltar un potente remate imposible para el arquero ecuatoriano Hernán Galíndez.

Duván estaba en el espacio indicado ante la marca de Racing en la salida de Huracán. La presión tras un saque de banda hizo que la pelota le quedara a Vergara, quien se perfiló y dio detalles de la gran media distancia que tiene. Si mantiene la buena racha, podría tener serias opciones con Lorenzo en Selección Colombia.

¿Duván Vergara en la Selección Colombia?

Tras la clasificación al Mundial y el revuelo por Dayro Moreno, son varios los futbolistas que comienzan a ilusionarse con un posible llamado. Se cree que el reemplazo natural de Luis Díaz en la Selección Colombia es Luis Sinisterra, pero las lesiones del caucano lo han marginado de las convocatorias y ahora espera tener un resurgir con el Cruzeiro de Brasil.

Duván Vergara contra Huracán. Oficial Racing.

Se cree que el tercero en lista es Duván Vergara, quien sonó por varios momentos en la Selección Colombia. El exAmérica de Cali se mantiene en actividad en Racing y con goles y asistencias podría tener alguna oportunidad en los próximos amistosos de Néstor Lorenzo.

