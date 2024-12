Figura de Selección Colombia estaría cocinando una traición a su club: así va el negocio

El mundo del fútbol ya está nuevamente de cara a un mercado de fichajes que, al menos en Sudamérica, puede ser muy emocionante. El final de las Ligas en Brasil y Argentina hacen que ya se esté hablando de movimientos bastante controvertidos. Y uno de ellos sería el de una figura de la Selección Colombia, a quien ponen desde ya en su equipo archirrival.

Sin duda alguna, Brasil actualmente es el país más fuerte en Sudamérica por la organización y buena salud financiera. Figuras del tamaño de Marcelo, Memphis Depay, Hulk, entre otros, que estaban en Europa, han arribado al gigante fútbol del pentacampeón mundial. Casi todos los equipos hoy gozan de la billetera para hacerse al jugador que quieran, incluso entre ellos mismos.

Este es el caso que se presentaría en los próximos días con Jhon Arias y Fluminense, ya que podría llegar al su máximo rival: Flamengo. Informaciones que llegan desde Río de Janeiro afirman que es una posibilidad que cada vez va tomando más forma. El hoy ídolo del ‘Flu’ está en carpeta del ‘Mengao’ para los retos de la próxima temporada que incluirá la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

La traición que le haría Jhon Arias a Fluminense para irse a Flamengo

Flamengo actualmente cambió de presidente y asumió en el cargo Luiz Eduardo Baptista, quien busca dar un golpe en el mercado. Se supo desde Inglaterra que ya propuso una oferta al Tottenham para quedarse con Richarlison, aunque el valor ofrecido fue insuficiente. Ahora el que seguiría en carpeta es Jhon Arias, quien es del gusto del entrenador Filipe Luis.

Sin embargo, hay varias dificultades en el negocio, el cual se estaría gestando por intermediarios y no directamente entre Arias y Flamengo. Primero, Jhon es considerado ídolo de Fluminense y su deseo no es quedarse en Brasil, si no dar el salto a Europa. De hecho, el presidente ‘tricolor’, Mário Bittencourt, en días pasados dijo: “Arias no será moneda de cambio para nuestros rivales”.

Y luego, agregó: “La propuesta de renovación aún está en curso, pero él ya ha señalado que su deseo es jugar fuera de Brasil. Respetamos sus deseos y estamos abiertos a propuestas que sean ventajosas para todas las partes involucradas. De momento no hay nada concreto, pero el club analizará buenas propuestas para que el deportista se marche en diciembre”.

Los ‘problemas’ económicos de Flamengo para fichar de cara al 2025

Otro de los posibles problemas para encarar la operación es que Arias, al ser un jugador franquicia de Fluminense, sería muy costoso. Y en este momento, Flamengo tendría obstáculos para poder hacer grandes propuestas. Si bien es un equipo que recibe casi 50 millones de dólares por los derechos de TV, actualmente planean hacer un nuevo estadio y la mayor parte del presupuesto está destinado para ello.

Se espera que en los próximos días lleguen más informaciones acerca del futuro de Jhon Arias. Lo más seguro es que no renueve con Fluminense, el quiere ir a Europa, es su mayor deseo. Sin embargo, la posibilidad de cambiar de aires dentro de Brasil está en el panorama y hoy no se puede descartar nada.