El entrenador uruguayo Jorge Bava, actual estratega de Independiente Santa Fe, al parecer tiene todo acordado para convertirse en el nuevo director técnico de Cerro Porteño de Paraguay.

Según reportes de la prensa paraguaya y colombiana, el acuerdo se cerró y el club guaraní pagará la cláusula de rescisión para liberar al técnico de su contrato con el equipo cardenal.

ver también El ídolo de América de Cali que quiere ser presidente del club: “Hago cualquier cosa”

Aunque el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, había manifestado su intención de retener al técnico y había desmentido en un principio las negociaciones, la oferta de Cerro Porteño habría sido más atractiva.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con la información que surgió, el equipo paraguayo ofreció un salario mensual superior a los 70.000 dólares y un contrato hasta diciembre de 2026.

Jorge Bava. (Foto: Leopoldo Smith/Getty Images)

Jorge Bava cerca de su presentación en Cerro Porteño

Según los datos que circulan en medios nacionales, Bava dirigirá su último partido con Santa Fe ante el Deportivo Independiente Medellín por la Copa BetPlay, este miércoles 24 de septiembre.

Publicidad

Publicidad

Posteriormente, se espera que viaje a Asunción para la presentación oficial el viernes 26. Su debut al mando del “Ciclón” se daría este mismo sábado ante Sportivo Luqueño.

El técnico uruguayo deja Santa Fe después de haberlo sacado campeón en el primer semestre del 2025. Con ese título logró un gran reconocimiento por su trabajo en tan poco tiempo.