El clima en el Estadio Monumental se ha tornado tenso y los reclamos de la afición de River Plate a los jugadores colombianos Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja se hacen cada vez más evidentes.

Tras sumar su cuarta derrota consecutiva, una racha negativa que no se veía desde 2015, River Plate cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, un golpe que profundizó la crisis generada por la reciente eliminación de la Copa Libertadores.

La derrota ante Deportivo Riestra se sumó a las caídas previas frente a Palmeiras (ida y vuelta de la Copa Libertadores) y Atlético Tucumán en la liga local, marcando un momento de profunda irregularidad para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Castaño, abucheado en el Monumental

La afición de River Plate no le perdona al colombiano Kevin Castaño los errores ante Palmeiras en Copa Libertadores, entre otras cosas. Los hinchas lo señalan como uno de los responsables de queda fuera de la competencia internacional.

Esa situación provocó que en el reciente partido en el MAS Monumental, Castaño fuera abucheado por la hinchada de River Plate.

Así mismo, el jugador recibió una baja calificación, solo tres puntos. Las críticas de los medios apuntaron a que “no se entiende cuál es su función dentro del campo”, pues su aporte “tanto en defensa como en ofensiva fue nulo”.

Borja, en sequía y cuestionado

Miguel Borja fue uno de los focos de la frustración de la hinchada. El delantero colombiano extendió su sequía goleadora y fue calificado con tan solo tres puntos por la prensa, que lo describió como “desconectado” y propenso a las “malas decisiones”.

Miguel Borja, River Plate

Aunque Borja logró anotar un gol que hubiera sido el número 62 con River. La anotación fue anulada por un prolongado chequeo del VAR que confirmó su posición adelantada. La falta de definición en momentos clave y la sequía de 14 partidos sin gol han rebosado la paciencia de los “Millonarios”.

En contraste, el también colombiano Juan Fernando Quintero fue el jugador más destacado del equipo. Juanfer obtuvo seis puntos y fue reconocido como el “más claro” en el campo.