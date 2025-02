La primera patada que le dieron a Neymar tras su regreso al fútbol sudamericano

Cabe recordar que Neymar no sumaba minutos desde noviembre de 2024 por lesión. En su vuelta a las canchas, se dejó ver muy activo, enchufado con el Santos y tratando de manejar la pelota a su estilo. Quiere reencontrarse con su mejor momento y demostrar la calidad que no pudo expresar en el Al Hilal. El partido quedó 1-1 y ‘Ney’ ingresó por Gabriel Bontempo.

Neymar, tras la viral presentación, fue suplente en el partido Santos vs. Botafogo de Ribeirão Preto, por el Campeonato Paulista. Sumó 50 minutos en la cancha tras su ingreso en el entretiempo, en medio de una fuerteovación y una lluvia de aplausos en el estadio Vila Belmiro. Ya le dieron la primera patada al astro brasileño.

El 10 necesita recuperar su nivel para volver a la Selección Brasil. Su paso por Arabia Saudita no fue el mejor y las lesiones impidieron que tocara la gloria con Al Hilal y le hiciera frente a Cristiano Ronaldo. Prefirió volver a su casa, hacer felices a millones de brasileños y pelear por un cupo en la ‘Canarinha’.

