El delantero Kevin Viveros es otra gran sensación de Colombia en el fútbol brasileño y se ha convertido en una de las grandes figuras del Athletico Paranaense desde su llegada al club. No se arrepienten por la millonaria inversión, pues ‘El Tren’ suma ocho goles y una asistencia en 16 partidos jugador. En la Serie B, su participación directa en el ataque ya significó 16 puntos conquistados y más que nunca hay expectativa por un tentativo regreso a la primera categoría.

Kevin Viveros demuestra esas mismas capacidades que hicieron temblar a Alfredo Morelos en la titular del equipo en el semestre pasado. Su talento y gran capacidad física, lo catapultaron hasta convertirse en el fichaje más caro en la historia del Athletico Paranaense. Ha valido cada centavo que le pagaron al equipo verdolaga.

Además de sus goles en la Serie B de Brasil, que mantienen al club en una vibrante lucha por el título, ‘El Tren’ también marcó en los octavos de final de la Copa do Brasil frente a São Paulo. En esa ocasión, su gol redujo la ventaja paulista (2-1) y permitió que el ‘Furacão’ llevara la definición a los penales en Curitiba, logrando la clasificación a los cuartos de final.

Viveros incluso anotó un gol antológico contra Corinthians, en el partido de vuelta de los cuartos de la Copa do Brasil, que lamentablemente no contó para las estadísticas. Kevin robó el balón en defensa y emprendió a toda velocidad hasta el arco, dejando atrás a toda la zaga rival antes de definir. Sin embargo, tras una revisión del VAR que generó polémica, el gol fue anulado por una falta en el inicio de la jugada.

Kevin Viveros celebra uno de los goles con Paranaense. Foto: Kevin Viveros.

¿Kevin Viveros para los amistosos de octubre y noviembre?

Hay que mirarlo. Con números sólidos y actuaciones decisivas, el delantero se consolida como una pieza clave en la campaña del Rubro-Negro. Su regularidad en el ataque le da al equipo confianza y poder de definición en el tramo final de la Serie B. Vienen los amistosos de la Selección Colombia en octubre y noviembre y Kevin Viveros podría ser tenido en cuenta. En el próximo mes, ‘La Tricolor’ se verá las caras con México y Canadá y antes de diciembre finalizará contra Nueva Zelanda y Nigeria.

Colombia vs. México: 11 de octubre, AT&T Stadium de Arlington, 8:00 pm.

Colombia vs. Canadá: 14 de octubre, Red Bull Arena de New Jersey, 7:00 pm.

Colombia vs. Nueva Zelanda: 15 de noviembre, Chase Stadium de Fort Lauderdale, 7:00 pm.

Colombia vs. Nigeria: 18 de noviembre, Citi Field de Nueva York, 8:00 pm.

Los goles de Kevin Viveros en Athletico Paranaense

América-MG 2×2 Athletico – dos goles en el empate, 1 punto.

CRB 0x1 Athletico – gol de la victoria, 3 puntos.

⁠Athletico 2×1 Novorizontino – asistencia, 3 puntos.

⁠Botafogo-SP 1×3 Athletico – primer gol del partido, 3 puntos.

⁠Chapecoense 2×3 Athletico – primer gol y gol de la remontada, 3 puntos.

Athletic 0x3 Athletico – primer gol del partido, 3 puntos.

São Paulo 2×1 Athletico – gol que mantuvo con vida al equipo en los octavos de final.

Kevin Viveros en celebración con el Paranaense. Foto: Kevin Viveros.

