El delantero colombiano Miguel Ángel Borja, quien milita en River Plate, decidió despejar las dudas sobre su futuro en el club argentino luego de meses de especulaciones.

En un contexto marcado por su falta de protagonismo en el tramo final de la temporada 2024, Borja aprovechó un amistoso de pretemporada contra la Universidad de Chile para demostrar su valía, anotando un gol y brindando una asistencia.

Tras el encuentro, el colombiano rompió el silencio y se refirió a su futuro en River Plate.

El jugador dejó claro que su decisión de permanecer en el equipo argentino no ha cambiado, a pesar de los rumores que lo vinculaban con ligas como la MLS y el fútbol ruso.

“La decisión que tomé a la hora de venir a River fue clara. Yo vine a competir”, expresó Borja en entrevista con ESPN.

Esas palabras reflejan su determinación de mantenerse en el equipo y luchar por un lugar en el esquema de Gallardo, a pesar de las dificultades que enfrentó en los últimos meses.

“Quiero seguir en River por mucho tiempo. Creo que desde el primer día me hicieron sentir como en casa, creo que es diferente, el mundo River es algo especial”, expresó el colombiano.

“Mi familia se siente a gusto en Argentina y creo que lo lindo y lo especial es que cada día compites, cada día te exigen y eso me gusta, me encanta que me exijan para ser mejor cada día”, añadió el futbolista, que le dio cierre a la novela que habían creado en torno a su futuro.

Un cierre de temporada complicado para Miguel Ángel Borja

El 2024 no fue un año fácil para Miguel Borja en River Plate. El delantero enfrentó una disminución en su participación en los partidos importantes del club, debido a las decisiones tácticas de Marcelo Gallardo.

El técnico apostó por un esquema ofensivo que favoreció a otros jugadores, dejando a Borja fuera de los planes principales. Esta situación generó especulaciones sobre una posible salida del colombiano.

A pesar de este panorama, Borja no bajó los brazos y continuó trabajando para demostrar su calidad. Durante la pretemporada, el colombiano tuvo la oportunidad de brillar en un amistoso contra la Universidad de Chile, donde no solo asistió a un compañero, sino que también marcó un gol en los minutos finales del encuentro.

Este desempeño le permitió recuperar confianza y enviar un mensaje claro sobre su intención de competir por un lugar en el equipo titular.