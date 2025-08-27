Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Curiosidades

“Miras los partidos de espalda”, agarrón de Eduardo Luis con periodista argentino

El narrador salió en defensa de los futbolistas colombianos, especialmente por Miguel Borja.

Por Edynson Ruiz Rincon

Eduardo Luis, periodista y narrador colombiano.
© Foto: X, Eduardo Luis.Eduardo Luis, periodista y narrador colombiano.

Miguel Ángel Borja es nuevamente blanco de críticas en Argentina, debido a una opción clara de gol que falló en el partido que River Plate terminó empatando contra Lanús por 1-1, en lo que es una mala racha del atacante colombiano, el cual no ha podido marcar en lo que va del campeonato y los cuestionamientos no para.

Publicidad

Derivado a lo sucedido con Miguel, un medio argentino realizó un video en que cuestionan a los futbolistas colombianos por sus actitudes, pero destacaron su talento con la pelota, por lo que los llamaron como “un mal necesario”, video que desató mucha molestia en algunos fanáticos y periodistas colombianos, uno de ellos Eduardo Luis.

El famoso narrador comentó el video: “Ustedes verán, pero en los últimos años siempre un jugador colombiano llegó a ser considerado el mejor de la Argentina. Juanfer, Borja, Villa, Borré, Campaz y otros. Un poco de respeto por nuestros futbolistas que alegría y buen fútbol es lo que les brindan a ustedes”, respondió ‘El Toxi’.

Periodista de Win Sports quedó inconsciente por balonazo en pleno partido

ver también

Periodista de Win Sports quedó inconsciente por balonazo en pleno partido

Y después mencionó al periodista argentino Renzo Pantich y dijo: “Estoy harto de escuchar a Flavio Azzaro rogar, implorar a Racing que lleve a Villa. Sí, a Villaaaaaa… preocúpense ustedes amigos. Y Renzo Pantich quiero ver cuál es el próximo delantero de River que va a hacer 60 goles en 3 años. Quiero ver. Gallardo acabó con Borja”.

Publicidad
Foto: X.

Foto: X.

La respuesta que le dieron a Eduardo Luis

Pues Renzo le respondió al ‘Toxi’, aseguró que ve los partidos de espaldas y cuestionó a Miguel Borja: “Eduardo querido, veo que seguís enemistado con el fútbol y los partidos los mirás de espaldas Te cuento: ayer Borja defendió mejor que Izquierdoz y Canale juntos en Lanús. Un espanto es poco. Llevátelo a Colombia. Abrazo”.

Finalmente, Eduardo le contesto: “Ahí te dejo el dato. Hablamos en 3 años. No puedes explicar cómo un delantero pasó de un Dt con el que hizo 60 goles al que no puede hacer ni uno. River no juega a nada hoy y es fácil agarrarla con el nuestro. Abrí los ojos, por ahí el que no ve es otro. Abrazo de vuelta”.

Publicidad
Tweet placeholder

Encuesta

¿Quién tiene razón?

YA VOTARON 0 PERSONAS

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
Lee también
Todo Colombia consternado tras revelación sobre ausencia de Miguel Borja en la Selección
Selección Colombia

Todo Colombia consternado tras revelación sobre ausencia de Miguel Borja en la Selección

¡Histórico! Borja consiguió un impresionante récord en la Libertadores
Copa Libertadores

¡Histórico! Borja consiguió un impresionante récord en la Libertadores

FIFA advirtió sobre el nivel de Miguel Borja previo al Mundial de Clubes
Fútbol internacional

FIFA advirtió sobre el nivel de Miguel Borja previo al Mundial de Clubes

Inteligencia artificial predice cuántos títulos internacionales tendrá Millonarios en 2050
Millonarios FC

Inteligencia artificial predice cuántos títulos internacionales tendrá Millonarios en 2050

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo