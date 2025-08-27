Miguel Ángel Borja es nuevamente blanco de críticas en Argentina, debido a una opción clara de gol que falló en el partido que River Plate terminó empatando contra Lanús por 1-1, en lo que es una mala racha del atacante colombiano, el cual no ha podido marcar en lo que va del campeonato y los cuestionamientos no para.

Publicidad

Publicidad

Derivado a lo sucedido con Miguel, un medio argentino realizó un video en que cuestionan a los futbolistas colombianos por sus actitudes, pero destacaron su talento con la pelota, por lo que los llamaron como “un mal necesario”, video que desató mucha molestia en algunos fanáticos y periodistas colombianos, uno de ellos Eduardo Luis.

El famoso narrador comentó el video: “Ustedes verán, pero en los últimos años siempre un jugador colombiano llegó a ser considerado el mejor de la Argentina. Juanfer, Borja, Villa, Borré, Campaz y otros. Un poco de respeto por nuestros futbolistas que alegría y buen fútbol es lo que les brindan a ustedes”, respondió ‘El Toxi’.

ver también Periodista de Win Sports quedó inconsciente por balonazo en pleno partido

Y después mencionó al periodista argentino Renzo Pantich y dijo: “Estoy harto de escuchar a Flavio Azzaro rogar, implorar a Racing que lleve a Villa. Sí, a Villaaaaaa… preocúpense ustedes amigos. Y Renzo Pantich quiero ver cuál es el próximo delantero de River que va a hacer 60 goles en 3 años. Quiero ver. Gallardo acabó con Borja”.

Publicidad

Publicidad

Foto: X.

La respuesta que le dieron a Eduardo Luis

Pues Renzo le respondió al ‘Toxi’, aseguró que ve los partidos de espaldas y cuestionó a Miguel Borja: “Eduardo querido, veo que seguís enemistado con el fútbol y los partidos los mirás de espaldas Te cuento: ayer Borja defendió mejor que Izquierdoz y Canale juntos en Lanús. Un espanto es poco. Llevátelo a Colombia. Abrazo”.

Finalmente, Eduardo le contesto: “Ahí te dejo el dato. Hablamos en 3 años. No puedes explicar cómo un delantero pasó de un Dt con el que hizo 60 goles al que no puede hacer ni uno. River no juega a nada hoy y es fácil agarrarla con el nuestro. Abrí los ojos, por ahí el que no ve es otro. Abrazo de vuelta”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder