Tras su sorpresiva salida de Olympiacos, James Rodríguez ha quedado como agente libre y ahora se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo que quiera contar con sus servicios. Desde que confirmó que no seguiría jugando en Grecia, han empezado a surgir versiones sobre su futuro y el posible próximo destino para su carrera profesional. Por el momento, no hay nada concreto y todo parece indicar que este tema no se resolverá pronto. La temporada del fútbol europeo todavía no termina.

Como en mercados anteriores, el deseo de James Rodríguez es seguir jugando en Europa. De hecho, varias versiones cercanas al jugador aseguran que el colombiano quiere permanecer en España, lugar donde tiene su residencia en el Viejo Continente. Ahora mismo está en Madrid, a la espera de que algún club de LaLiga le haga una propuesta para volver a figurar en el fútbol ibérico.

Mientras tanto, hay otros equipos del mundo que no bajan la guardia y mantienen la esperanza de convencer a James Rodríguez. El mercado que más le coquetea al ’10’ es el de Brasil, único en Sudamérica que podría darse el lujo de tenerlo y pagarle un salario al mismo nivel de los que se ofrecen en Europa. Botafogo fue el primero en acercarse al colombiano y otro equipo se sumó a la puja por él. Se trata de Vasco da Gama.

Según ha reportado la prensa en Brasil, Vasco da Gama estaría alistando una primera oferta formal para tratar de convencer al colombiano que vuelva a cerrar su ciclo en Europa y vuelva a Sudamérica. El equipo de Rio de Janeiro es considerado uno de los clubes más grandes del fútbol de Brasil y está en la búsqueda de reforzar su plantilla para volver a competir, mano a mano, contra las potencias de ese país como lo son Flamengo, Fluminense, Palmeiras, entre otros.