¿Qué canal pasa el partido Santa Fe vs. Iquique por la Copa Libertadores 2025?

El partido se llevará a cabo el 25 de febrero de 2025 a partir de las 5:00 p.m. (hora de Colombia) en territorio colombiano, más exactamente en el estadio de Techo, en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá. El compromiso tendrá la transmisión del canal ESPN y las plataformas de Disney Plus en sus planes Estándar y Premium.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.