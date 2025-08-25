Mucha tristeza hay en el fútbol sudamericano, después de que se confirmara el fallecimiento del futbolista Marcos Olmedo, jugador de 26 años que hacía parte del Mushuc Runa de Ecuador, club con el que competía en el torneo local y la Copa Sudamericana, el cual perdió la vida en un fuerte accidente de tránsito.

El lamentable suceso se dio en Quinindé, Esmeraldas de Ecuador, suceso que está en investigaciones por parte de las autoridades de dicho país, pero que conmovió a todo el fútbol ecuatoriano, razón por la que se realizaron minutos de silencio, homenajes y dedicatorias especiales en cada uno de los compromisos de la Liga local.

Precisamente sobre el hecho, se han conocido más detalles con el pasar de las horas, como fue el video del momento exacto en el que el vehículo de Marcos se estrelló con el otro carro en la carretera, imágenes que servirán para la investigación por parte de las autoridades y así dar claridad con los hechos.

En las imágenes, se aprecia que el carro de Olmedo invade el carril en medio de la recta, condiciendo a una alta velocidad, por lo que el impacto fue de frente y muy fuerte, choque que no solamente acabó con la vida del futbolista, sino que de otras dos personas.

Foto: X, Mushuc Runa.

El mensaje del Mushuc por la muerte de Olmedo

“Con profundo pesar, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador, Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos”, informó el equipo Mushuc Runa, sobre el deceso de su futbolista.

