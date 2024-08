Este domingo 4 de agosto hubo actividad colombiana en las pruebas de atletismo de los Juegos Olímpicos de París 2024. Arnovis Dalmero consiguió el pase a la gran final de salto largo masculino. El alteta cienaguero logró un gran salto para asegurar su puesto entre los 12.

Arnovis Dalmero era uno de los nombres que se encontraba bajo la atención de los fanáticos colombianos en los Juegos Olímpicos. El atleta hizo su gran debut en París 2024 en las pruebas de salto largo masculino y no decepcionó, ya que logró su pase a la gran final.

El atleta cafetero consiguió su mejor marca en su primer salto. Dalmero logró un registro de 7.92 metros, lo que le bastó para ubicarse entre los primeros 12 puestos del Grupo B. Concretamente, se ubicó en la posición número 7, siendo la marca mínima del grupo de clasificados.

Arnovis Dalmero no le dio importancia a la marca personal, sino a la clasificación a la gran final de salto de longitud. “La idea mía no era hacer una gran marca hoy sino pasar a la final y ahí cualquier cosa puede pasar. Estamos los 12 mejores del mundo y vamos a darlo todo“.

Arnovis Dalmero a las finales

Luego de lo sucedido en el mundial y toda la polémica por el uso de zapatillas no permitidas, el colombiano agradeció por este momento en los Juegos Olímpicos. “Fui al Mundial, pero me tocó ver la prueba en las gradas, ahí vi la prueba, pero mira ya estamos aquí y estamos en la final. Dios me tenía guardadito para los Juegos Olímpicos“.

“Vine a darlo y a pasar a la final, ahí me vuelvo loco y hago lo que sea para dejar a Colombia en lo más alto y si Dios quiere vamos a coger una medalla. Los colombianos tenemos algo que cuando caemos nos volvemos más fuertes” agregó Arnovis Dalmero luego de conseguir el boleto.