Junior de Barranquilla busca ser uno de los protagonistas de esta Liga BetPlay Dimayor 2025-I. Sin embargo, el ‘Tiburón’ no ha logrado ganar en las primeras dos fechas del campeonato y el entrenador, César Farías ha sido sumamente crítico con los árbitros del FPC.

Luego de 2 fechas jugadas en esta Liga BetPlay Dimayor 2025-I, Junior de Barranquilla suma 2 puntos en la tabla luego de un par de empates. El último de ellos fue este sábado 1 de febrero ante Águilas Doradas, con marcador 2-2 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El entrenador rojiblanco, César Farías compareció ante la prensa luego de la igualdad en condición de local. El técnico venezolano no se quedó callado ante las polémicas arbitrales del encuentro y apuntó fuertemente contra los colegiados tras el partido.

César Farías inició su conferencia valorando el partido realizado por su equipo. “Fuimos un equipo que intentó jugar en todo momento. Tuvimos el 65% de posesión, tuvimos ocasiones claras de gol y pudimos manejar el partido como nosotros pretendíamos“.

César Farías contra los árbitros

El entrenador resaltó los dos posibles penales que no fueron pitados durante el encuentro. “Tal vez cometimos errores, pero nos han dejado de pitar unos penales. Para mí, lo siento porque no me meto con los árbitros, vienen sucediendo cosas muy raras“.

Junior quiere hacerse fuerte de local

Por último, el DT habló de la importancia de ganar en Barranquilla. “Nuestra clasificación está de local. Tenemos que jugar bien de visitante. En Bogotá no podemos jugar como en Barranquilla, podemos jugar bien, pero no igual. Hay que hacer las tareas, las labores tácticas. El equipo ha venido mejorando todo el aspecto y mejorando detalles. Nos toca dar el paso de visitante“.

