James Rodríguez fue el gran fichaje frustrado del FPC. Se sabe que, antes de que llegara la oferta multimillonaria de León, el jugador estuvo en conversaciones para llegar a Junior. El máximo accionista del ‘Tiburón’, Fuad Char ha vuelto a hablar sobre el tema.

La llegada de James Rodríguez a Junior de Barranquilla fue más que un simple rumor y el jugador estuvo realmente cerca de reforzar al equipo rojiblanco. Las conversaciones avanzaron rápidamente, hasta que apareció León con una oferta irrechazable.

Se supo que la caída de las negociaciones se dio justo cuando Fuad Char viajó a Medellín a conversar directamente con James Rodríguez. Ahora, el máximo accionista de Junior volvió a referirse al tema en una charla con Abelardo de la Espriella.

Nuevos detalles de los contactos con James Rodríguez

Fuad Char reveló cómo iniciaron los contactos con James Rodríguez. “Pregunte si pueden averiguar si de verdad va a quedar libre y si hay la posibilidad de revisar eso, que venga a Junior. Me dijo, ‘déjame yo lo llamo’, y efectivamente a los 15 minutos me llamó. ‘James me dijo que estaría encantado de venir a Junior, que hables con el tío de él sobre la posibilidad de un contrato“.

“Yo llamé a Andrés Rubio y me dijo que estaba bastante adelantado. Me dijo que James debía estar ganado cerca de 3 millones de dólares. Le dije al señor que nosotros podríamos hacerle un contrato de un millón de dólares, lo que podemos pagar, pero podemos buscar empresas que estarían interesadas en que se quede en Junior, entre ella Tecnoglass y Bavaria, y de esa manera podríamos conseguir una cifra cercana a los 3 millones” detalló.

Char se quejó nuevamente por el hecho de que fue recibido en Medellín teniendo ya sobre la mesa la oferta de León. “Yo estaba programando mi viaje para definir el tema con James ese viernes. Yo viajé pensando que podía ofrecer lo que querían y resulta que el jueves el equipo mexicano recibió 30 millones de dólares (por participar en el próximo Mundial de Clubes). Estaban James, su tío, su empresario y un señor que dijo que le maneja los negocios a James. Me dijo, ‘este no es el momento para que james vaya a jugar a Barranquilla’ (…) Ellos debieron llamarme y decirme, ‘señor Fuad, tranquilo quédese en su casa, usted es un hombre mayor’“.

