Juan Pablo Vargas es uno de los mejores jugadores de Millonarios y pieza fundamental en la defensa del club 'azul', pero que no estará más en el equipo, por lo menos en el presente año, debido a que va a jugar el Mundial de Qatar con la Selección de Costa Rica.

Tras finalizar el partido que terminó con victoria ante el Junior de Barranquilla, el técnico Alberto Gamero le dedicó unas emotivas palabras a su futbolista, al cual felicitó por ir a la Copa del Mundo y ser el único representante del fútbol colombiano en la cita orbital.

“Traje a Juan Pablo Vargas a la rueda de prensa porque quiero darle mis más sinceras felicitaciones. Es un representante del fútbol colombiano en un Mundial y le quiero dar la suerte que necesitan los equipos. Gracias por lo que nos estás dando y lo que le estás dando al fútbol colombiano. Bendiciones en ese Mundial”, dijo Gamero.

Por su parte, Juan Pablo se mostró conmovido por las palabras de su DT, y le respondió con agradecimiento, por todo lo que le ha dado, teniendo en cuenta que no solamente lo está dirigiendo en Millonarios, sino que también lo hizo en el Deportes Tolima.

“Gracias, profesor. Me honran esas palabras. Me llenan de mucho orgulloso y también poder decir que soy el único representante del fútbol colombiano, creo que es un deber más grande aún. Si a alguien tengo que agradecerle lo que he logrado acá, es a usted”.

Aquí la rueda de prensa de Gamero y sus palabras a Vargas: