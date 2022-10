Millonarios perdió ante el Independiente Medellín y quedó al borde de la eliminación, en lo que sería uno de los papelones más importantes del club en los últimos años, es por esto que el técnico Alberto Gamero salió a hablar.

El entrenador samario respondió en rueda de prensa y le dijo a los hinchas que esperen hasta la última fecha, ya que aún hay posibilidades de clasificar y ahí si sacar conclusiones.

"Nos queda un partido para clasificar, le pido a la hinchada que nos esperen. He dicho que queda un partido con posibilidades de clasificar. No voy a decir que no voy a jugar porque no tengo posibilidades. Regálennos esa posibilidad. Si después del domingo se piensa que no tenemos argumentos, pues miraremos", dijo Alberto.

Además, 'Tito' no ve todo malo, destacando que es bueno que a pesar de llevar 8 partidos sin ganar, el equipo aún tenga posibilidades de poder meterse al grupo de los ocho.

"No todo es malo. Llevamos ocho fechas sin ganar y todavía tenemos opciones de clasificar, quiere decir que algo bueno habíamos hecho. Tenemos un partido por delante y una final de Copa. Toca tratar de buscar no caer en la incertidumbre que hemos caído en los últimos días y buscar la clasificación. Yo estoy fuerte, muy fuerte. En Colombia nunca me he creído el mejor técnico y tampoco soy ahora el peor", sentenció.

