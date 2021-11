Tras la victoria 3-1 de Millonarios ante Atlético Nacional, por la última fecha del todos de la Liga II-2021, el bus donde se desplazaba el equipo azul fue atacado por vándalos camino al aeropuerto de Rionegro. Las imágenes en redes sociales de varios jugadores mostraron lo destruido que quedó el medio de transporte.

Este lunes, tras el ataque, Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, habló en el programa Primer Toque, de Win Sports y contó lo sucedido: "Es normal que un hincha a veces salga molesto, pero no se debe, no lo permito. Cuando íbamos por Rionegro, fuimos atacados a piedra por unas barras de Nacional, partieron unos vidrios. Me dolió mucho por el conductor porque nos había dicho que era un bus nuevo y ahora debían meterlo a una bodega, me dolió porque es su trabajo. Son cosas que no deben pasar, afortunadamente no hubo lesiones por parte de nosotros y todo el grupo está completo".

Luego, afirmó: "A mí siempre me ha gustado festejar dentro del camerino, con mis jugadores. No me gusta en la cancha y ayer lo hicimos, y el hincha de Nacional salió dolido. Siempre he sido prudente en eso y muy tranquilo".

Finalmente, sobre la preparación del equipo para los cuadrangulares, dijo: "No va a cambiar nada, solamente se juega miércoles-domingo. Vamos a tener recuperación porque llegamos a las 11 y media de la noche. Ya con el favor de Dios y la virgen es hasta el 22 de diciembre. Esperamos que las energías nos lleven hasta ese día, ahí queremos estar. Desde mañana (martes) empezaremos a trabajar por sostenernos durante los seis partidos. Lo primero es lo primero y es que los que estén bien van a jugar (...) Nosotros nos tenemos que meter en la cabeza que intentamos jugar bien".