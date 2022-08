Millonarios no tuvo un partido fácil ante Águilas Doradas, pero terminó sacando un empate 0-0, el cual fue muy valorado por el entrenador Alberto Gamero, el cual destacó el juego defensivo que tuvieron sus dirigidos.

El club 'embajador' jugó gran parte del encuentro con 10 hombres, debido a que el defensor Elvis Perlaza salió expulsado, lo que le puso mucho más difícil el trabajo al equipo capitalino.

"A pesar de que Águilas nos atacó, creo que opciones claras no tuvo, entonces eso también fue bueno hoy, a veces hay que sacar lo bueno", dijo Gamero en rueda de prensa.

Posteriormente, el técnico de Millos resaltó que su equipo se defendió bien, algo de lo que venían sufriendo en pasados juegos, en donde sufrieron mucho a la hora de defenderse ante los ataques rivales.

"A veces hemos ganado partidos y hemos terminado pidiendo tiempo porque el rival no llegue, no nos defendemos bien. Me parece que hoy nos defendimos bien con diez hombres y sacamos un punto muy valioso".

Aquí el video con las declaraciones de Alberto Gamero: