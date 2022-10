Millonarios pasa por una crisis de resultados que tiene muy preocupados a sus fanáticos, pero aún más al entrenador Alberto Gamero, el cual habló tras la derrota ante Deportivo Pereira y mostró su frustración.

El técnico samario no ocultó su tristeza por el resultado, en donde aseguró que no sabía que era lo que estaba pasando, pero afirmó que no era cuestión futbolística y resaltó la falta de gol.

“No sé qué está pasando, pero si de algo estoy muy seguro es que futbolístico no es. Lo tengo claro. Por muy mal que juguemos, por lo menos merecemos hacer gol. No voy a decir que jugamos muy bien porque eso es cuando se hacen los goles. Pero este equipo hace cosas muy buenas”, dijo Gamero.

Sobre las dudas que hay con la clasificación, debido a los últimos resultados que han evitado asegurarse un cupo en los ocho, Alberto se mostró convencido de que su equipo conseguirá estar en la fase final del campeonato.

“Nosotros nos vamos a meter. Tenemos equipo para meternos y estamos convencidos de que nos podemos meter. Estamos convencidos de que vamos a pelear una final de Copa con dignidad. Esto les pasa a los equipos y esto les pudo haber pasado a todos. Hoy perdimos y estamos de segundos otra vez. Si algo debo tener con este grupo es tranquilidad. No le pudo meter presión”.

Aquí la rueda de prensa de Gamero: