La situación en el ‘embajador’ no mejora y cada vez hay más incertidumbres

Jugadas apenas dos jornadas de la Liga Colombiana, la situación de Millonarios ya es preocupante y cada vez el hincha se llena de más incertidumbres. A pesar de ser un equipo que muestra buen juego, conceptos tácticos interesantes y que entretiene al público, los resultados al final no son los mejores.

¿Qué pasa con el equipo de Gamero? En Bolalvip les contamos algunas razones que tienen en el limbo al conjunto ‘embajador’ que solo le sirve una cosa este semestre y es ser campeón.

Directivos

Dicen que cuando la cabeza está mal, todo lo demás tiene el mismo resultado. En los últimos años, han sido los más criticados por la falta de gestión en cuanto a contrataciones se refiere. Su proyecto deportivo no es ambicioso para un equipo como Millonarios, uno de los más grandes de Colombia y con la obligación de ser campeón de todo lo que juegue.

En un formato como el de la Liga Colombiana, cualquier equipo puede ser campeón, pero año tras año se ha visto que el equipo se queda corto de plantel en las finales. Así se escapó el título ante Tolima y varias clasificaciones en cuadrangulares, playoff y fases de torneos internacionales, es por eso que los hinchas solo piden inversión. Una frase que le ha dado la vuelta al mundo es la de: “inviertan o vendan”.

Protesta de Alfonso Senior JR

Refuerzos

En los últimos años, son muy pocos los nombres de peso que han llegado a Millonarios. Han sido más los que pasan sin pena ni gloria, que lo que se han ido dejando una buena imagen.

En su momento, casos como el de Fernando Uribe, Matías de los Santos, Daniel Giraldo, hoy Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas, son de los pocos que han sido buenos fichajes. Pero, por el contrario, casos como Cristian Bonilla, Esteban Ruiz, Cristian Vargas, Deiby Balanta, Ricardo Márquez y un sin número de jugadores reafirman la molestia de los aficionados.

Si bien es cierto que trabajar la cantera de los equipos es importante y en Millonarios ha sido todo un éxito, la juventud siempre debe estar acompañada por jugadores de experiencia, pero esto no ha sido una constante en el cuadro capitalino.

Definición

Otro de los temas que más preocupa al equipo es la falta de definición. Año tras año se piden ‘9’ de categoría, posición que a lo largo de la historia no ha sido problema para el equipo. En los últimos campeonatos no se han tenido delanteros de categoría, salvo Fernando Uribe. Más allá del aporte de los delanteros, quienes vienen atrás también deben estar en la capacidad, no solo de generar, sino también de definir, pero en los partidos recientes han carecido de contundencia de cara al arco.

Gamero

La llegada de Alberto Gamero no se discute, es más, ha sido uno de los mejores aciertos de los directivos en los últimos años. Lo que ha hecho el entrenador con un equipo de pocas herramientas es digno de admirar, siempre ha tenido al equipo en los primeros lugares, ha cumplido con la obligación de tener a Millonarios en finales y ha estado a un partido de conseguir el título.

Además, le ha dado un estilo de juego al club que le gusta al equipo, pero en realidad lo que tiene preocupado al hincha es la falta de exigencias hacia los directivos. Se le ha criticado que se conforma con lo que hay y así se va a la ‘guerra’. No está mal que confíe en sus jugadores, pero sí ha hecho falta más carácter al momento de pedir jugadores que todos saben que se necesita.

Última rueda de prensa de Gamero

Resultados

El último factor que tiene alarmado al equipo son los resultados de los últimos partidos. Ya son siete partidos sin ganar, cuatro de local y tres de visitante. Desde el triunfo en el primer partido con Bucaramanga en el cuadrangular anterior, el equipo ‘embajador’ no gana.

Empató 2-2 contra Nacional en Medellín, perdió 2-1 en Barranquilla, empató sin goles ante estos últimos rivales en El Campín y se quedó sin otra final. Perdió ante los ‘leopardos’ en el cierre de cuadrangulares y no pudo derrotar a Pasto y Bucaramanga en el inicio de la Liga Colombiana 2022-II.

¿Qué hacer?

El 15 de julio finaliza el periodo de inscripciones en la Liga Colombiana, pero del 16 al 19 podrán firmar jugadores libres. Aunque a esta altura es muy complicado romper el mercado de pases, aún quedan unos días para complementar esta plantilla.

Hay que corregir los errores del pasado desde el estilo de juego, pero que no quede solo en palabras. Se debe demostrar en el terreno de juego.

Ya no son los mismos ‘niños’ que debutaron en el club, son jugadores con muchos partidos encima y deben afrontar esta liga como tal.

Al entrenador el tiempo le empieza a jugar en contra, debe exigir para evitar una salida por la puerta de atrás, el hincha ha tenido paciencia, pero el título debe ser la única prioridad de aquí a diciembre.