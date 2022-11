Álvaro Montero ha sido blanco de críticas por su flojo rendimiento en Millonarios y por algunas actitudes que no han gustado a los hinchas, pero al parecer tampoco a sus compañeros, es por esto que el periodista Antonio Casale lo volvió a cuestionar.

Casale, que es reconocido fanático del club 'azul', le volvió a dar con todo al portero, recordando el momento cuando se hizo expulsar de manera insólita ante Once Caldas y abandonó la cancha en medio de risas, es por esto que pidió no confiar en él.

"A mí me enseñaron a desconfiar de la gente que se abotona el último botón de la camisa. A eso le sumo, no confíen en los arqueros que se ríen, nunca. Un arquero que se ríe no da seguridad y no puede producir confianza", dijo Antonio en el programa 'En La Jugada' de RCN Radio.

Y es que Montero se ha visto comprometido en muchos goles de Millonarios, como lo fueron los dos que marcó Alianza Petrolera en el último partido, lo que ha generado que muchos hinchas, como Casale, cuestionen que se lo haya contratado.