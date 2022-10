Deportivo Pereira venció a Millonarios en Bogotá por 0-1, en lo que fue un compromiso en donde muchos destacaron el gran rendimiento que mostraron y cómo dejaron ver mal al cuadro 'azul'.

Uno de los que no se mostró muy de acuerdo con lo que hizo el equipo 'matecaña', fue el periodista Carlos Antonio Vélez, el cual aseguró que la derrota de Millos fue injusta y mereció ganar.

"Si algún partido mereció ganar Millonarios fue el de anoche, de los últimos, de la seguidilla en la que no ha ganado, anoche. Veo que tiran voladores por todas partes con relación al Pereira, claro, todo el mundo tiene derecho a decir lo que le dé la gana. Ustedes me van a excusar, pero una vez más estoy fuera del lote, me salgo de la fila", dijo Vélez en la emisora Antena 2.

Carlos Antonio indicó que para Pereira el resultado fue lo positivo, pero el nivel futbolístico no, porque fue mucho mejor el 'embajador'.

"Para mí, Pereira tuvo un gran resultado, más no un gran partido. Es que un gran partido, un gran partido no permite que el arquero sea la figura o que los palos te salven dos veces. Si el partido del Deportivo Pereira hubiera sido un gran partido, a lo mejor Castillo no hubiera sido la figura y la pelota no hubiera pegado dos veces en los palos".