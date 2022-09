Carlos Andrés Gómez ha sido la figura en los últimos partidos de Millonarios, pero además por su gran nivel futbolístico, el jugador también ha estado en boca de todos, por el polémico apodo que le pusieron.

Algunos periodistas han llamado a Gómez, 'Tinito', por su parecido físico y el estilo que tiene a la hora de jugar, pero los hinchas de Millos no están de acuerdo con el sobrenombre, ya que Faustino Asprilla fue figura de su gran rival, Atlético Nacional.

Pues Carlos Andrés fue consultado sobre el tema, allí sorprendió a los seguidores del club 'azul' de Bogotá, afirmando que sí le gusta que le digan 'Tinito'.

"No tengo problema sobre eso, me siento bien la verdad. Me gusta el ‘Tinito’, es un honor que me comparen con esa estrella", afirmó Carlos en una entrevista al programa 'Vbar' de la emisora Caracol Radio.

De esta manera, Gómez termina con la polémica y deja la puerta abierta para que le digan 'Tinito' sin ningún tipo de problema.