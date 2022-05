Cristian ‘Chicho’ Arango la rompió toda cuando pasó por Millonarios y se ganó el cariño de los aficionados, pero posteriormente el jugador salió del equipo y confesó que era hincha de Atlético Nacional, tema que generó una gran polémica.

Pues en su momento Silva no compartió que Arango dijera que era aficionado del ‘verdolaga’ argumentando que “lo respeto, pero yo no puedo decir hoy que lloro por mi mamá y mañana que amo a mi tía”.

Por lo anterior fue que Arango se refirió al tema nuevamente en una entrevista para el Gol Caracol, en donde aseguró que desde hace un buen tiempo dejó de hablar con Silva.

“No, tenemos diferencias frente a lo que pasó por decir que soy hincha de Nacional. No volvimos a hablar desde entonces, pero es respetable lo que el piense y le haya parecido. A muchos hinchas no les gustó, pero no puedo mentirle a la gente. No volví a hablar con él”, afirmó el delantero de los Ángeles FC de la MLS.

El caso de Arango se suma a una amplia lista que se ha dado con diferentes futbolistas con pasado en Millonarios y terminan en Atlético Nacional.