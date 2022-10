Millonarios sigue dando de qué hablar en la Liga Colombia, y precisamente ya no es por su buen juego o los buenos resultados, todo lo contrario, la ausencia de victorias y el nivel futbolístico tienen a los jugadores y cuerpo técnico en la mira de todos los aficionados que ya se llenaron de preocupación e incertidumbre.

Resumen de la derrota de Millonarios ante Pereira

Más allá del puesto en la tabla de posiciones, donde actualmente es segundo con 29 y +10 en la diferencia de gol, además de un partido menos, lo que genera muchas preguntas es qué está pasando con el equipo, que hace unas fechas, salía aplaudido de otros estadios. Lo visto en el terreno de juego en los últimos compromisos, son una muestra clara que esto va más allá de un bajón anímico.

Bien lo dijo Gamero en rueda de prensa tras la derrota ante Pereira en El Campín: "No sé qué está pasando. Si algo estoy seguro, es que futbolístico no es, lo tengo claro. ¿Dos partidos, 37 remates y no hacer gol?".

En Bolavip analizamos cinco razones que podrían explicar el bajón de Millonarios que, desde el 21 de septiembre, cuando le ganó 0-1 a Junior en Barranquilla, no sabe lo que es ganar en el Fútbol Colombiano. Desde ese momento son seis partidos sin sumar a tres, dos empates y cuatro derrotas.

1. Nivel individual

Para nadie es un secreto que Millonarios tiene una nómina corta, es un tema que ha sido recurrente desde hace muchos años, aun así, Gamero se las arregló y potenció un sin número de jugadores que llegaron a un nivel sorprendente. Desde hace un mes, la mayoría de los jugadores, que llegaron a ser los mejores de la Liga, hoy tuvieron un bajón futbolístico increíble.

Uno de los casos que más llama la atención es el de Daniel Ruiz, quien su talento lo llevó a convertirse en el jugador más costoso de la Liga. Además, de ser tenido en cuenta a microciclos de la Selección. Otros casos que no están en su mejor momento son: Álvaro Montero, Juan Carlos Pereira, Omar Bertel, Mackalister Silva, Luis Carlos Ruiz y el mismo Carlos Andrés Gómez, el jugador revelación.

2. Mentalidad - confianza

Otro tema que puede estar afectando a Millonarios es el tema mental. La presión de ver cómo no les salen lo que preparan en la semana, ha llevado a varios jugadores a llenarse de dudas y perder la confianza que acostumbraban. En jugadas mínimas se ve cómo están llenos de ansiedad y ahí es cuándo fallan.

Para no ir tan lejos, en el partido del miércoles en la noche ante Deportivo Pereira, se vio a Álvaro Montero, uno de los más experimentados y jugador de la Selección Colombia, fallar en tres jugadas que lo hicieron ver como principiante. Los demás jugadores, sobre todo en el medio campo, erran pases que no fallan normalmente. Además, en el frente de ataque, no definen y parece que no se tienen confianza para rematar al arco.

3. Estado físico

Millonarios es un equipo acostumbrado a jugar de la misma manera en todas las canchas del país. La presión alta y en bloque son una prioridad para el cuerpo técnico, esto lleva a un desgaste físico mucho más grande al de los equipos que esperan detrás de la línea del balón. En los últimos juegos, aún de local, se ve a un equipo cansado. Antes eran cuatro o cinco que practicaban la recuperación tras perdida, pero ahora se ven dos o tres, a veces incluso solo uno, lo que lleva a que el rival tome ventaja.

4. Variantes tácticas

Otro punto que parece haber salido a la luz es que Millonarios se quedó sin ideas. Su estilo de juego basado en la posesión y la elaboración ya fue descubierto por los rivales. Saben a qué juega el ‘embajador’ y cómo contrarrestar lo que, hace unas fechas, parecía imposible de neutralizar. Todo el que ha enfrentado a Millonarios en el último mes encontró el punto débil, sabe cómo defenderse y cómo hacerle daño de cara al gol.

5. Actuaciones arbitrales

Si bien es un tema general del Fútbol Colombiano, en las últimas dos fechas han afectado de forma descarada a Millonarios. Ante Patriotas, el juez Diego Ruiz y sus colaboradores en el VAR, dejaron de pitar por lo menos tres penales, que, de haberlos convertido, podrían haber cambiado el rumbo de los partidos.

Ahora, frente a Deportivo Pereira, el árbitro Jorge Tabares, no decretó un penal claro en una jugada donde Ramírez cargó por la espalda de forma ilegal a Andrés Llinás. Es verdad que no debería ser excusa, pero son jugadas determinantes que dañan el trabajo de un equipo.

Millonarios tiene tres partidos menos y está a una sola victoria de clasificar. Primero visitará a Tolima, luego recibirá a Medellín en juego aplazado y terminará frente a Alianza Petrolera, donde espera llegar clasificado para no sufrir.