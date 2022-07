Alberto Gamero no ha podido conseguir un título en Millonarios, lo que ha generado que alguna parte de la hinchada le exija el título en la actual Liga, y de no lograrlo que abandone la institución.

Sobre el tema habló Alberto, que afirmó que tiene las maletas listas en caso de tener que dejar de ser el técnico del cuadro 'azul' de la capital de la república.

"En esto uno nunca sabe nada. Nosotros estamos en una profesión en la que no sabemos nada. Nosotros debemos tener la maleta lista. Afortunadamente, yo vivo en Bogotá y vivo en Bogotá. Entonces no tengo necesidad de coger maleta, simplemente me voy para mi casa", afirmó el DT samario.

Gamero aseguró que trabaja para poder cumplir el deseo de salir campeón con el 'embajador', además de sentirse feliz en el equipo.

"Usted sabe que en el fútbol uno no puede decir nada. Yo tengo contrato con Millonarios hasta el año entrante. Aquí estoy feliz, estoy contento con lo que estoy haciendo, con ganas y deseos de darle la estrella a Millonarios. Por eso estoy luchando y trabajando lo que más puedo".

Finalmente, Gamero aseguró estar contento con el cariño expresado por parte de los hinchas, jugadores y directivos, por lo que desea poder cumplir con el contrato que le queda.

"En general, estoy feliz y contento aquí. Pero tú sabes cómo es el fútbol, hoy estoy aquí y mañana en otra parte. Ojalá pueda cumplir el año y medio que me queda aquí. Quiero manifestar que acá estoy feliz, nunca me quisiera ir".