El mercado de pases del fútbol profesional colombiano sigue moviéndose y uno de los equipos que ha brillado por casi nula participación en los principales fichajes es Millonarios. Después de una gran temporada 2021 siendo protagonista, se esperaba que la plantilla se reforzara de buena manera y tras perder a dos grandes figuras como Fernando Uribe y Daniel Giraldo los directivos se movieran a hacer al menos una o dos contrataciones estelares.

Sin embargo, lejos de esto, la dirigencia encabezada por Gustavo Serpa ha sido clara en que no se harán esfuerzos económicos ni gastos exhorbitantes y solamente se reemplazarán las salidas con jugadores 'promedio' del medio local. Esto ha tenido enfurecidos a los hinchas y le viene dando razón a los críticos de la gestión del máximo accionista albiazul.

Ante esto, el agente Juan Pablo Pachón, representante del goleador Miguel Ángel Borja y artífice de varias de las transferencias más sonadas del fútbol profesional colombiano al exterior como la de Yimmi Chará al Atlético Mineiro, la del mismo Borja de Nacional al Palmeiras y más recientemente la salida de Jáminton Campaz al Gremio.

En declaraciones a la Revista Semana, Pachón le tiró fuerte a Serpa y al mismo Millonarios: “Con estas y otras declaraciones del señor Serpa no sabe uno si llorar o reír, pues es triste pero al mismo tiempo cómico. En el pasado también habló de los “equipos de taller” y veo que constantemente ataca a los agentes de fútbol. Poner mínimamente en tela de juicio los gastos de una institución como la de Junior de Barranquilla, no sólo demuestra la falta de visión y conocimiento pero es incoherente. Seguramente, Serpa no conoce y no tiene experiencia en lo que es el mercado de venta y compra de jugadores y los beneficios de Conmebol por clasificaciones a Copa Libertadores. En los últimos 3 años, Junior ha producido cerca de 30 Millones de dólares entre venta de jugadores e ingresos de Conmebol. Eso sin contar el 20 % que aún posee en la futura venta de Luis Diaz, jugador que hoy esta valorizado en 80 millones de euros en el continente Europeo, creo que por esta razón Junior es un club modesto en lo que invierte”.

Y luego, aseguró: “Hay que destacar que Millonarios viene haciendo una inversión y un trabajo interesante en la promoción de talentos jóvenes, como es el caso de Llinás, Ruiz, y Vega. Algo que anteriormente no sucedía pues inexplicablemente talentos sobresalientes como Yerri Mina pasaron por el club y no fueron tenidos en cuenta. De igual manera los movimientos de Millonarios en el mercado de pases y sus ingresos en la parte comercial están lejos de lo que deberían ser para una institución de su importancia y su tamaño. Internacionalmente no ha ganado ningún título, y en la actualidad no participa y si lo hace no es protagonista en los torneos internacionales. Además lleva más de 25 años sin tener un jugador referente en selección Colombia. Lo que pesa y dificulta la valorización de sus jugadores, pues no es una vitrina reconocida. Las pocas inversiones de compra o entrada de jugadores libres con salarios altos no han sido exitosas. Podemos nombrar la de Duvier Riascos, Ovelar y una muy destacada que fue la de Santiago Montoya en el 2018 donde el club pago 1,5 millones de dólares y desafortunadamente el jugador termino yéndose libre. Sorprendentemente la gran mayoría de las operaciones de jugadores eran llevadas a cabo siempre con el mismo agente de jugadores”.