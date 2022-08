Desde Europa podría llegar el nuevo fichaje de Millonarios: “si es posible, me voy caminando”

No todo está terminado en Millonarios en cuestión de contrataciones. Esta semana se seguirá moviendo el tema de fichajes en la Liga Colombiana, pues se abre la posibilidad de contratar a jugadores que son agentes libres. Muchos ya terminaron de reforzar a sus equipos, pero en el conjunto ‘embajador’ sigue habiendo la posibilidad de incorporar uno o dos futbolistas más.

En entrevista con radial con el VBAR, se conoció que desde Europa podría llegar el nuevo refuerzo de Millonarios. Se trata de Sebastián Herrera, jugador de 27 años que juega como lateral izquierdo y terminó su contrato con el MTK Budapest FC de Hungría. Ya son siete años en Europa en una posición que el conjunto ‘embajador’ necesita reforzar con urgencia.

Tras la lesión de Bertel y la falta de jugadores de nivel por esa banda, es una posibilidad que se hace más fuerte. El jugador afirmó que ya le dio el sí al agente para entrar las negociaciones y que no tiene previsto hablar con más equipos del Fútbol Colombiano.

“No sé mucho del tema, pero él sí me ha hablado mucho de Millonarios. Cuando me dijeron de ellos, de una dije “Si es posible me voy caminando a mi país, de una vuelvo” y al ser Millos dije “Sí, de una, hágale. Haga todo lo que tenga que hacer. Estoy disponible para viajar cuando sea posible”, comentó el jugador.

Por otro lado, afirmó que siempre ve los partidos del conjunto capitalino y sabe lo que significa para todos: “Millonarios tiene un significado muy grande en Colombia, es un equipo muy grande. La hinchada es espectacular, veo los partidos, cuando tengo tiempo por la diferencia horaria”. Los próximos días serán clave para conocer si se da el nuevo refuerzo para Millonarios.