Millonarios ya prepara para lo que será el 2023, está a días empezar la pretemporada en donde disputará varios partidos internacionales con equipos de Europa y Sudamérica. Primero Hertha Berlín, luego River Plate y finaliza con LDU de Quito. El conjunto ‘embajador’ sigue armándose y ya suma varios refuerzos de lujo.

La llegada del delantero Fernando Uribe generó polémica por como se fue en su última etapa, pero no en estos el ex Junior volvió a ser noticia tras un gesto que tuvo su compañero Israel Alba. El lateral derecho, quien en la temporada anterior tenía el ‘20’, decidió cederle el número al goleador.

Uribe se pronunció en redes sociales con este mensaje: "primero agradecerle a Israel que tuvo la gentileza de dármelo (#20), me da mucha vergüenza la verdad. Ya había pensado hasta en otras opciones, pero no tuvo ningún problema en darme el número. Le agradezco, es un número con el que me siento identificado".

Inmediatamente los aficionados dieron su opinión señalando que Uribe tenía que ganarse las cosas, ya que no olvidan lo que hizo en su último paso por el club: “Que buen profesional es Alba. Yo no le hubiera dado ni agua. A Uribe le toca ganarse a la hinchada de cero, que no se le olvide la hijue!”#% que nos hizo.” Por otro lado, hay quienes apoyan al ‘20’ y le brindan todo su apoyo.