Millonarios vencio 2-1 al América de Cali en la última fecha de los cuadrangulares semifinales, pero no le alcanzó para meterse a la gran final ya que Deportes Tolima logró el empate 2-2 contra Alianza Petrolera y será el equipo que se enfrente al Deportivo Cali por el título de fin de año en el fútbol profesional colombiano.

Con el año ya terminado para los 'embajadores' ahora hay una gran expectativa por lo que será el equipo que se diseñará para el 2022 en el cual, ya se da por hecho, en el que Fernando Uribe no estará. El atacante ya tendría un acuerdo con el Junior de Barranquilla para estar allí el próximo año con un salario bastante importante.

Mientras se oficializa su salida, Uribe ha intentado evitar a toda costa referirse al tema, pero en sus redes sociales, este viernes, publicó un mensaje que a muchos le sonó a despedida.

"Hoy creo que merecíamos más, que no era justo terminar de esa manera. Que la última imagen empañe tantas cosas lindas vividas durante un año maravilloso me parece de esos caprichos de la vida que no tienen explicación, pero eso no determina la valentía y el coraje que ha tenido este grupo", expresó el ariete.