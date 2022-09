Millonarios visita a Junior en Barranquilla en juego válido por la fecha 13 de la Liga Colombiana 2022-II. El compromiso que se disputará en el estadio Metropolitano se podrá disfrutar desde las 8:15 p.m. Este es un juego que despierta algo de morbo, pues desde hace algunos años la rivalidad se ha hecho más fuerte. Además, son los dos equipos que disputarán la final de la Copa Colombia 2022.

Un partido para el recuerdo

El conjunto ‘embajador’ inicia este miércoles su maratón de partidos en 15 días, donde tendrá varias pruebas de fuego, la primera es en la capital del Atlántico ante un rival con el que se verá en dos de las siguientes cinco fechas.

Alberto Gamero tiene la difícil tarea de reemplazar a cuatro de sus jugadores titualres: Álvaro Montero, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas y Larry Vásquez, los primeros tres por convocatoria con las selecciones Colombia y Costa Rica, respectivamente, el último por una molestia en su pelvis que lo dejó fuera del partido.

Si bien, no hay presión para los ‘albiazules’ tras su buena campaña hasta el momento, no se pueden confiar y deben aprovechar estos compromisos para afianzar una defensa que aún no genera confianza y que tiene muy pocos minutos sumados. La ausencia de los jugadores mencionados anteriormente, obligan Juanito Moreno, José Cuenú y Óscar Vanegas a demostrar por qué están en Millonarios.

En la tabla de posiciones son líderes con 24 unidades, +12 en la diferencia de gol y un partido menos. Por lo que sumar ocho puntos de los 27 que quedan en disputa, los pondría en los cuadrangulares finales.

Barranquilla siempre ha sido una plaza complicada para el ‘embajador’. Desde 2003 solo ha podido ganar tres veces en 29 partidos, perdió 20 y empató seis. La última victoria fue el 11 de marzo de 2014 cuando ganó por la mínima diferencia con un gol de Mayer Candelo a los 54 minutos. Las otras dos veces que sumó de a tres, fueron el 8 de abril de 2012, cuando ganó 1-3 con tantos de Mayer, Osorio y Erick Moreno, y 5 de abril de 2003, otra vez por 0-1.

Posible nómina

Millonarios: Juan Moreno; Israel Alba, José Cuenú, Óscar Vanegas, Omar Bertel; Juan Camilo García, Juan Carlos Pereira, Daniel Ruiz, Mackalister Silva, Andrés Gómez y Luis Carlos Ruiz.

Entrenador: Alberto Gamero.

Por su parte, Junior de Barranquilla, en la nueva etapa con Julio Comesaña, buscará ganar en condición de local y mejorar la imagen que dejó Juan Cruz Real desde el juego y el resultado. En la tabla de posiciones son 14 con 15 puntos y +2 en la diferencia de gol.